Green Pass obbligatorio per sciare, ma nessun limite sugli skipass (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Decreto Green Pass bis approvato alla Camera estende l’obbligo del certificato anche per accedere agli impianti di risalita. Obbligo di tampone molecolare per chi non è vaccinato. Niente tetto sugli skiPass ma probabile portata ridotta all’80% per funivie e cabinovie, dove andrà indossata la mascherina Leggi su lastampa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Decretobis approvato alla Camera estende l’obbligo del certificato anche per accedere agli impianti di risalita. Obbligo di tampone molecolare per chi non è vaccinato. Niente tettoskima probabile portata ridotta all’80% per funivie e cabinovie, dove andrà indossata la mascherina

