Aruba down in tutta Italia, problemi con il servizio mail: cosa sta succedendo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Molti utenti del web stanno segnalando i malfunzionamenti dei servizi erogati dal web provider Aruba, prima azienda in Italia del settore dell'hosting e della registrazione di domini internet. In particolare dall'ora di pranzo migliaia di clienti non sono riusciti ad accedere al proprio indirizzo email e ricevere la posta elettronica. Il down sarebbe iniziato mercoledì 22 settembre 2021 intorno all'ora di pranzo, con grosse difficoltà per il mondo delle aziende e dei privati. Dalle 13.15 tanti clienti privati e business avrebbero avuto difficoltà a utilizzare la webmail, con il messaggio di errore "Errore 502 Bad Gateway". I tecnici hanno però risolto il malfunzionamento del servizio nel giro di alcune ore, anche se in serata continuano a registrarsi ancora delle segnalazioni, sia sul ...

