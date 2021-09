Lele Adani a 90° minuto (Di martedì 21 settembre 2021) Lele Adani Lele Adani entra nella squadra di 90° minuto. L’ex calciatore è ormai prossimo a diventare commentatore fisso nel cast della trasmissione sportiva di Rai2 che ogni domenica, alle 18.25, trasmette i gol della Serie A. Il suo approdo in Rai arriva a pochi mesi dall’esonero da Sky Sport, realtà in cui Adani aveva lavorato per nove anni. L’ex difensore nerazzurro dovrebbe affiancare il conduttore Rai Marco Lollobrigida già da domenica 26 settembre o, al più tardi, dal 3 ottobre. Adani sarà quindi uno dei volti del nuovo 90° minuto, dopo la mancata riconferma di Enrico Varriale alla conduzione e l’arrivo del già citato Lollobrigida, reduce dalle Notti Europee di Rai1. Proprio durante gli Europei, lo scorso 7 luglio, Adani ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 settembre 2021)entra nella squadra di 90°. L’ex calciatore è ormai prossimo a diventare commentatore fisso nel cast della trasmissione sportiva di Rai2 che ogni domenica, alle 18.25, trasmette i gol della Serie A. Il suo approdo in Rai arriva a pochi mesi dall’esonero da Sky Sport, realtà in cuiaveva lavorato per nove anni. L’ex difensore nerazzurro dovrebbe affiancare il conduttore Rai Marco Lollobrigida già da domenica 26 settembre o, al più tardi, dal 3 ottobre.sarà quindi uno dei volti del nuovo 90°, dopo la mancata riconferma di Enrico Varriale alla conduzione e l’arrivo del già citato Lollobrigida, reduce dalle Notti Europee di Rai1. Proprio durante gli Europei, lo scorso 7 luglio,...

