Calcio | Messi saluta i compagni | cena di addio a Barcellona

Advertising

tancredipalmeri : Cristiano Ronaldo per 60m€ all’anno alla Juventus campione da 7 anni; giornalismo italiano: “Capolavoro di Agnelli,… - officialmaz : #Messi al @PSG_inside. Il calcio del popolo. Non ho parole. - FBiasin : #Ceferin, presidente dell’#Uefa (20/04/21): “In primis ringrazio Nasser (Al-Khelaïfi, patron del #Psg, ndr), grazie… - sportface2016 : #Barcellona, #Messi ai saluti. Pace con #Aguero nella cena d’addio - MicDibitonto : RT @PresMoratti: Se al posto del ragazzino con le pezze al culo avessimo anche noi un Nasser Al Khelaifi non saremmo qui ad indignarci e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Messi

Utilizzare l'espressione "mezzogiorno di fuoco" è banale ma inevitabile, perché l'addio tra Leoe il Barcellona sarà un evento epocale per l'interomondiale, la fine di una storia che ...Aguero è arrivato in auto con Ibai Llano, uno youtuber diventato una celebrità in Spagna anche per i suoi commenti sul, che un paio di anni fa è entrato in rotta con: la cena, come ...Sei stato un esempio'. vedi letture. L'attaccante della Roma Pedro ha voluto salutare Leo Messi, che nelle prossime ore passerà al Paris Saint-Germain: 'Grazie mille Leone. Auguro il meglio a te e all ...Cena di addio per Lionel Messi, che ieri sera ha invitato nella sua casa di Barcellona i suoi ormai ex compagni di squadra. (ANSA) ...