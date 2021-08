Tokyo 2020, karate: Semeraro out all’elimination round (Di sabato 7 agosto 2021) Silvia Semeraro si ferma all’elimination round nella categoria +61kg del Kumite alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Parte bene l’azzurra che si impone per 4-3 nel primo incontro sulla giapponese Ayumi Uekusa. Meno bene, però, i due incontri successivi, dove Semeraro si trova in difficoltà e incassa due sconfitte nelle sfide con la kazaka Berultseva e la azera Zaretska. Lunghissimo l’ultimo incontro con la turca Hocaoglu, che si conclude con un successo di Semeraro per 9-4, nonostante un brutto colpo incassato dall’azzurra, che si taglia al volto. Con un bilancio di due vittorie ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Silviasi fermanella categoria +61kg del Kumite alle Olimpiadi di. Parte bene l’azzurra che si impone per 4-3 nel primo incontro sulla giapponese Ayumi Uekusa. Meno bene, però, i due incontri successivi, dovesi trova in difficoltà e incassa due sconfitte nelle sfide con la kazaka Berultseva e la azera Zaretska. Lunghissimo l’ultimo incontro con la turca Hocaoglu, che si conclude con un successo diper 9-4, nonostante un brutto colpo incassato dall’azzurra, che si taglia al volto. Con un bilancio di due vittorie ...

