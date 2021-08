Il divano non fa il monaco (Di sabato 7 agosto 2021) Potessi essere anch’io un divanizzato, uno di quelli che guardano la televisione, che si fanno portare la pizza con lo zainetto, che aspettano il reddito di cittadinanza o la pensione, che giocano ai videogiochi, che si dispiacciono per Valentino Rossi, insomma un uomo normale. Forse non riesco perché mi manca il divano giusto. Sarei forse più conformista, più covidista, se possedessi un Febo di Antonio Citterio per Maxalto? O, sempre del designer di Meda, un Rich Cushion per Moroso? Sarei più draghiano, più bergogliano, se avessi un Vittoria di Carlo Colombo per Giorgetti? Sarei più democratico, più simpatico, se avessi un Chesterman di Ammannati & Vitelli per 4 ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 agosto 2021) Potessi essere anch’io un divanizzato, uno di quelli che guardano la televisione, che si fanno portare la pizza con lo zainetto, che aspettano il reddito di cittadinanza o la pensione, che giocano ai videogiochi, che si dispiacciono per Valentino Rossi, insomma un uomo normale. Forse non riesco perché mi manca ilgiusto. Sarei forse più conformista, più covidista, se possedessi un Febo di Antonio Citterio per Maxalto? O, sempre del designer di Meda, un Rich Cushion per Moroso? Sarei più draghiano, più bergogliano, se avessi un Vittoria di Carlo Colombo per Giorgetti? Sarei più democratico, più simpatico, se avessi un Chesterman di Ammannati & Vitelli per 4 ...

Ultime Notizie dalla rete : divano non La vita adulta ... il disegno di una nuova sintassi dentro la quale fare rivoluzioni e proteggersi, e poi il non ... cercare la chiave di svolta, il futuro, fumando una sigaretta su un divano, il giorno dopo scendendo in ...

Anche la medaglia d'oro di Jacobs trafugata da ideologi fuori tempo ... che una sferzata mista di qualunquismo e disinformazione ci ha riabbattuto sul divano. Sono bastate poche parole del presidente Malagò. 'Non riconoscere in Italia lo ius soli sportivo è folle', ha ...

Come scegliere il divano: 10 consigli utili - MyCase.it mycase.it

Justine Mattera “divina”: camicia aperta, il reggiseno non c’è Justine Mattera è davvero "divina": la show girl, seduta sul divano, mostra décolleté e slip ma senza reggiseno. Pioggia di like e commenti, che spettacolo ...

