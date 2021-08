Coronavirus in Toscana: morte due donne, a Firenze e Arezzo, oggi 6 luglio. E 734 contagi (Di venerdì 6 agosto 2021) Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 1 a Arezzo. Sono 6.926 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.232 a Firenze, 604 a Prato, 633 a Pistoia, 528 a Massa Carrara, 670 a Lucca, 702 a Pisa, 418 a Livorno, 517 ad Arezzo, 340 a Siena, 191 a Grosseto, 91 persone sono decedute in Toscana, ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 188,8 x100.000 residenti contro il 216,3 x100.000 della media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di ... Leggi su firenzepost (Di venerdì 6 agosto 2021) Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a, 1 a. Sono 6.926 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.232 a, 604 a Prato, 633 a Pistoia, 528 a Massa Carrara, 670 a Lucca, 702 a Pisa, 418 a Livorno, 517 ad, 340 a Siena, 191 a Grosseto, 91 persone sono decedute in, ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 188,8 x100.000 residenti contro il 216,3 x100.000 della media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di ...

