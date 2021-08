Messi non rinnova col Barcellona, è ufficiale: il comunicato del club (Di giovedì 5 agosto 2021) Lionel Messi non rinnoverà con il Barcellona: ecco il comunicato del club blaugrana e le motivazioni della decisione Clamoroso: Lionel Messi non rinnova con il Barcellona. Ecco il comunicato del club. «Nonostante sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento spagnolo LaLiga). Data questa situazione, Lionel Messi non continuerà ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Lionelnon rinnoverà con il: ecco ildelblaugrana e le motivazioni della decisione Clamoroso: Lionelnoncon il. Ecco ildel. «Nonostante sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leoe con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento spagnolo LaLiga). Data questa situazione, Lionelnon continuerà ...

DiMarzio : #Messi e il @FCBarcelona non possono formalizzare l’accordo raggiunto: qui il comunicato della separazione obbligat… - DiMarzio : Leo #Messi non rinnova con il #Barcellona: 'Ostacoli economici e strutturali' - FBiasin : Ufficiale: #Messi non rinnova con il #Barcellona. Il giocatore più forte del pianeta è momentaneamente disoccupato, non c'è più religione. - YBah96 : RT @DiMarzio: #Messi e il @FCBarcelona non possono formalizzare l’accordo raggiunto: qui il comunicato della separazione obbligata ???? - Leonard13730549 : @kravotz Qui l unico che sta abbracciando pure i cactus è laporta sapendo che non dovrà scucire mezzo miliardo per pagare messi -