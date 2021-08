diga nel Lecchese rischia esondazione, evacuate120 persone (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Paura nel Lecchese, dove, a causa del maltempo, la diga di Pagnona è a rischio esondazione. Il Comune di Dervio ha mandato questo messaggio alla popolazione: "La diga ha raggiunto i cinquanta metri cubi al secondo, per cui siamo in allerta e a rischio esondazione". Il consiglio è "di spostare le auto dai box e di non uscire se non strettamente necessario". In base alle prime informazioni, sono quasi 120 le persone che sono state evacuate da un campeggio di Dervio a seguito della pioggia caduta nella zona e che ha ingrossato il torrente Varrone, il quale a sua volta apporta le ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Paura nel, dove, a causa del maltempo, ladi Pagnona è a rischio. Il Comune di Dervio ha mandato questo messaggio alla popolazione: "Laha raggiunto i cinquanta metri cubi al secondo, per cui siamo in allerta e a rischio". Il consiglio è "di spostare le auto dai box e di non uscire se non strettamente necessario". In base alle prime informazioni, sono quasi 120 leche sono state evacuate da un campeggio di Dervio a seguito della pioggia caduta nella zona e che ha ingrossato il torrente Varrone, il quale a sua volta apporta le ...

