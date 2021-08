Trofeo Aprilia RS660 | doppietta di Alessandro Arcangeli a Misano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trofeo Aprilia

Motosprint.it

Nel fine settimana della Racing Night a Misano , ilRS660 ha vissuto un weekend particolarmente intenso e composto per la prima volta da due gare, con la prima manche andata in scena il sabato pomeriggio e la seconda la domenica mattina. ...RS660: doppietta di Alessandro Arcangeli a MisanoIl numero 55 conquista la vittoria in entrambe le manche e vola in testa alla classifica con tre trionfi in quattro gare. Gran lotta per le altre posizioni del podio, sia in Gara 1 che in Gara 2 ...L'intervista all'a.d. Aprilia: "Una casa si costruisce dalle fondamenta, ed è dove siamo oggi, la nostra struttura si sta consolidando. Vogliamo Dovizioso ancora con noi, anche se fosse soltanto come ...