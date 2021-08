Riforma della giustizia, l’appello dell’ex Colletti ai deputati del M5S: “Non accettate le minacce di espulsione”. Poi il coro “Onestà, onestà” (Di domenica 1 agosto 2021) Alla Camera sono in discussione le questioni pregiudiziali di costituzionalità della Riforma della giustizia, in Aula si susseguono interventi dei gruppi di opposizione. L’ex pentastellato Andrea Colletti (Alternativa c’è) si rivolge proprio agli ex colleghi: “Oggi e domani sono i giorni delle decisioni irrevocabili, dovete decidere se volete essere uguali ai partiti che avete sempre combattuto oppure se volete svendere la vostra coscienza e dignità per le poltrone dei pochi dirigenti del fu Movimento 5 Stelle. Colleghi, non accettate la minaccia di espulsione, noi ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Alla Camera sono in discussione le questioni pregiudiziali di costituzionalità, in Aula si susseguono interventi dei gruppi di opposizione. L’ex pentastellato Andrea(Alternativa c’è) si rivolge proprio agli ex colleghi: “Oggi e domani sono i giorni delle decisioni irrevocabili, dovete decidere se volete essere uguali ai partiti che avete sempre combattuto oppure se volete svendere la vostra coscienza e dignità per le poltrone dei pochi dirigenti del fu Movimento 5 Stelle. Colleghi, nonla minaccia di, noi ci ...

Advertising

fattoquotidiano : In effetti era difficile sapere prima – ci mettiamo nei panni dei conduttori del talk In Onda – cosa pensasse della… - fattoquotidiano : Riforma giustizia, l’autodifesa della Cartabia: “La politica si è occupata di bandierine, non dei contenuti. Critic… - marcodimaio : Grazie all’emendamento di @LAnnibali alla riforma della giustizia da oggi per chi violerà il divieto di avvicinamen… - IvanaManelli : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | La Camera dei deputati ha bocciato le pregiudiziali di costituzionalità presentate alla riforma della giustizia… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | La Camera dei deputati ha bocciato le pregiudiziali di costituzionalità presentate alla riforma della giu… -