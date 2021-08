Amichevole con il Palermo, i granata vincono 2 a 1 (Di domenica 1 agosto 2021) Nell’Amichevole disputata a San Gregorio Magno che ha ospitato il ritiro dei rosanero i granata si impongono per 2 a 1. Dopo un palo colpito da D’Andrea al 4? minuto al 17esimo Kristoffersen porta in vantaggio la Salernitana: bella triangolazione tra Capezzi e Schiavone, cross rasoterra per Kristoffersen che insacca a porta vuota dopo il primo tiro parato dal portiere. Girandola di cambi nella ripresa. Al 65esimo gran lancio di Obi, Coulibaly da solo davanti al portiere insacca per il 2-0. Il Palermo non ci sta ed accorcia su rigore concesso da Robilotta per fallo di Obi su Maute. Sul dischetto va Silipo che spiazza Belec (2-1). La partita ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 1 agosto 2021) Nell’disputata a San Gregorio Magno che ha ospitato il ritiro dei rosanero isi impongono per 2 a 1. Dopo un palo colpito da D’Andrea al 4? minuto al 17esimo Kristoffersen porta in vantaggio la Salernitana: bella triangolazione tra Capezzi e Schiavone, cross rasoterra per Kristoffersen che insacca a porta vuota dopo il primo tiro parato dal portiere. Girandola di cambi nella ripresa. Al 65esimo gran lancio di Obi, Coulibaly da solo davanti al portiere insacca per il 2-0. Ilnon ci sta ed accorcia su rigore concesso da Robilotta per fallo di Obi su Maute. Sul dischetto va Silipo che spiazza Belec (2-1). La partita ...

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Ismaël #Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro il Nizza in quanto risultato… - OfficialASRoma : 23 giallorossi a disposizione per l'amichevole con il Debreceni #ASRoma - Spazio_Napoli : Il messaggio del #Napoli per Marko #Rog ?? infortunatosi ieri in amichevole con il Cagliari rimediando nuovamente la… - junews24com : #Buffon ancora titolare con il #Parma ?? - massimossc1972 : @SkySports il magico weekend di sky.....e'iniziato con l amichevole del Cagliari per finire alla supercoppa di Francia -