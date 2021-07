Ponte Sisto | cade spinto da due persone | ricerche in corso

(Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – Non è stata una caduta accidentale. Duesono attualmente ricercate perchè accusate di avergiù daa Roma, stanotte alle 3 circa, un cittadino marocchino di 30 anni facendolore su un pilastro del. A chiarire i contorni di quello che inizialmente sembrava un banale incidente è stata la vittima che dal letto di ospedale ha raccontato ai Carabinieri della Compagnia di Trastevere come è andata: con quelle dueaveva avuto una lite nei giorni scorsi per motivi da chiarire, poi stanotte il nuovo incontro. Mentre era seduto sul ...

Advertising

mauromonti70 : RT @RomaReport: Lungo il fiume, di sera, a cercare l'aria. Una galleria di foto da Ponte Sisto all’Isola Tiberina e oltre - 79_Alessio : RT @romatoday: Spingono da Ponte Sisto il rivale e lo lanciano nel Tevere, è caccia a due uomini - leggoit : Roma, trentenne precipita da Ponte Sisto: sarebbe stato spinto da due nordafricani - RomaReport : Lungo il fiume, di sera, a cercare l'aria. Una galleria di foto da Ponte Sisto all’Isola Tiberina e oltre - romatoday : Spingono da Ponte Sisto il rivale e lo lanciano nel Tevere, è caccia a due uomini -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Sisto

Tragedia sfiorata la scorsa notte a Roma . Un marocchino di 30 anni è precipitato daed è finito nel Tevere dopo essere stato spinto probabilmente da due nordafricani. La vicenda, che per fortuna non ha avuto un epilogo tragico, è accaduta intorno alle 3 in una delle aree ...Giallo nella notte della movida a. Un cittadino marocchino di trent'anni, incensurato, è stato salvato dei vigili del fuoco che lo hanno recuperato sotto le arcate dove era precipitato in seguito a una caduta dal parapetto.Sarebbe stato spinto giù durante una lite l'uomo soccorso nella notte al centro di Roma dopo essere precipitato da ponte Sisto. È ...(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Un marocchino di 30 anni è precipitato nella notte da Ponte Sisto al centro di Roma dopo essere stato spinto. L’allarme è scattato intorno alle 3. Sul posto vigili del fuoco e ...