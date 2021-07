Raggi: su cinghiali andremo in Procura, Regione Lazio non fa niente (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “Sto preparando un atto da portare in Procura ma il caso dei cinghiali è noto. Poche settimane fa c’è stata una protesta nazionale degli agricoltori sotto la sede del Governo e degli agricoltori del Lazio sotto il palazzo della Regione, perché il controllo della fauna è competenza della Regione. Noi abbiamo più volte chiesto un intervento ma la Regione non fa nulla, quindi indagherà la Procura sulle ragioni di queste omissioni”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un’intervista a Radio Cusano Campus. Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “Sto preparando un atto da portare inma il caso deiè noto. Poche settimane fa c’è stata una protesta nazionale degli agricoltori sotto la sede del Governo e degli agricoltori delsotto il palazzo della, perché il controllo della fauna è competenza della. Noi abbiamo più volte chiesto un intervento ma lanon fa nulla, quindi indagherà lasulle ragioni di queste omissioni”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia, in un’intervista a Radio Cusano Campus.

