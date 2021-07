Covid, a Pechino primi due contagi in 6 mesi: preoccupa cluster a Nanchino (Di giovedì 29 luglio 2021) Impedire o almeno contenere la diffusione della variante Delta. E’ l’obiettivo delle autorità cinesi, mentre a Pechino si sono registrati i primi due casi dopo circa sei mesi e preoccupa un focolaio collegato all’aeroporto di Nanchino, popolosa città dell’est. Secondo i dati diffusi dalla Commissione nazionale per la Sanità, nel Paese si sono contati ieri 49 nuovi contagi, che portano a 177 il numero totale di casi a livello nazionale. Sebbene l’ultimo bilancio segni un leggero calo rispetto agli 86 casi registrati martedì, il più alto aumento in un solo giorno da gennaio, la diffusione ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) Impedire o almeno contenere la diffusione della variante Delta. E’ l’obiettivo delle autorità cinesi, mentre asi sono registrati idue casi dopo circa seiun focolaio collegato all’aeroporto di, popolosa città dell’est. Secondo i dati diffusi dalla Commissione nazionale per la Sanità, nel Paese si sono contati ieri 49 nuovi, che portano a 177 il numero totale di casi a livello nazionale. Sebbene l’ultimo bilancio segni un leggero calo rispetto agli 86 casi registrati martedì, il più alto aumento in un solo giorno da gennaio, la diffusione ...

