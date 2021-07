Ambra Angiolini è in splendida forma: le doti atletiche e lo scatto in costume conquistano i fan (Di martedì 27 luglio 2021) I suoi fan di Instagram lo sanno bene: Ambra Angiolini ama scherzare e condividere post autoironici sul suo profilo. Senza prendersi mai troppo sul serio, la cantante pubblica spesso fotografie e video in cui appare in simpatici travestimenti o in pose strane e anche fra i commenti si lascia andare a battute e riflessioni scherzose. Gli ultimi post condivisi dall’ex volto di Non è la Rai sono l’ennesima conferma di quanto la conduttrice si diverta sul social, conquistando sempre il consenso dei suoi fan, che non mancano di commentare e riempire di “like” i suoi contenuti. Ambra Angiolini ritorna bambina a Disneyland: ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 luglio 2021) I suoi fan di Instagram lo sanno bene:ama scherzare e condividere post autoironici sul suo profilo. Senza prendersi mai troppo sul serio, la cantante pubblica spesso fotografie e video in cui appare in simpatici travestimenti o in pose strane e anche fra i commenti si lascia andare a battute e riflessioni scherzose. Gli ultimi post condivisi dall’ex volto di Non è la Rai sono l’ennesima conferma di quanto la conduttrice si diverta sul social, conquistando sempre il consenso dei suoi fan, che non mancano di commentare e riempire di “like” i suoi contenuti.ritorna bambina a Disneyland: ...

Advertising

DomPepeModerato : RT @ralphfiennes55: @ruotebucate Ma quale bello Allegri ??.Non sa nemmeno parlare. Non so come fa Ambra Angiolini a stare con lui, l'amore (… - ralphfiennes55 : @ruotebucate Ma quale bello Allegri ??.Non sa nemmeno parlare. Non so come fa Ambra Angiolini a stare con lui, l'amo… - teobaratto90 : RT @ScaltritiLab: Con il mio ex lab del MSK sto preparando un paper su PI3K pathway e splicing alternativo. Cosa dite, prima di mandarlo a… - ElTanoFlaco : Poi arriva Ambra Angiolini anziché Bett Midler e cantano una versione lenta di 'T'appartengo' - acacciatore94 : RT @ScaltritiLab: Con il mio ex lab del MSK sto preparando un paper su PI3K pathway e splicing alternativo. Cosa dite, prima di mandarlo a… -