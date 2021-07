Evoluzione GT: è lei ma non chiamatela Lancia Delta (Di lunedì 26 luglio 2021) Non potrà chiamarsi Delta la Evoluzione GT che nasce come omaggio alla storica vettura Lancia Delta Integrale Evoluzione ma promette le stesse emozioni L’Evoluzione GT, progetto nato nel 2013, sarà un omaggio alla Lancia Delta Integrale Evoluzione ma non potrà sfruttarne il nome. L’Evoluzione GT è un sogno che diventa realtà ed è l’erede spirituale L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 26 luglio 2021) Non potrà chiamarsilaGT che nasce come omaggio alla storica vetturaIntegralema promette le stesse emozioni L’GT, progetto nato nel 2013, sarà un omaggio allaIntegralema non potrà sfruttarne il nome. L’GT è un sogno che diventa realtà ed è l’erede spirituale L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

EnricoCEngelma1 : @LaBombetta76 @Debora98398253 @HuffPostItalia Lei dimostra totale ignoranza nei campi dell'evoluzione biologia e se… - LuisellaCanave1 : @annatrieste Spiace per lei ma il piemontese è una lingua vivissima che, però, non viene né parlata né scritta qua… - romvantic : RT @_Lulina_: Mi è piaciuta molto l’evoluzione del personaggio di Paxton e mi piace insieme a Devi, ma il mio cuore batte per Ben e spero c… - Giulio2000 : @RoccoTodero Centinaia di milioni di anni di evoluzione in cui i mammiferi hanno sviluppato la capacità di collabor… - acclara01 : l'evoluzione della dx pilotata dai media di scilvio è un regalo che l'italia non si meritava , lei @grotondi mai ha… -