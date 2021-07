Preoccupazione per il Bari dei De Laurentiis, ben 9 positivi: stravolto il ritiro (Di domenica 25 luglio 2021) Preoccupazione in casa Bari per la situazione Covid in squadra. I galletti sono in ritiro in Trentino, ma al momento sono ben 9 i positivi registrati nel gruppo squadra dei biancorossi e dovranno abbandonare il precampionato per seguire le norme di contenimento. Di seguito il comunicato del club: "SSC Bari rende noto che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra, non ha evidenziato nuovi casi nei soggetti già negativi e confermato due ulteriori positività fra soggetti già isolati. La Società, in accordo con la APSS di Trento, ha predisposto tre mezzi ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 luglio 2021)in casaper la situazione Covid in squadra. I galletti sono inin Trentino, ma al momento sono ben 9 iregistrati nel gruppo squadra dei biancorossi e dovranno abbandonare il precampionato per seguire le norme di contenimento. Di seguito il comunicato del club: "SSCrende noto che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra, non ha evidenziato nuovi casi nei soggetti già negativi e confermato due ulteriorità fra soggetti già isolati. La Società, in accordo con la APSS di Trento, ha predisposto tre mezzi ...

