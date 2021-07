Ginnastica | Olimpiadi Tokyo | Simone Biles qualificata a tutte le finali! Ma qualcosa scricchiola | versione appannata?

(Di domenica 25 luglio 2021)si èle Finali delledi2021: seconda con la squadra, prima nel concorso generale individuale (57.731), prima al volteggio (15.183 di media), seconda al corpo libero (14.133), sesta alla trave (14.066), settima alle parallele asimmetriche (14.566). Semplicemente fenomenale, anche sui mai amati staggi è riuscita a entrare tra le magnifiche otto. Si tratta di un’impresa davvero encomiabile ai Giochi e nelle corde soltanto di una fuoriclasse del suo calibro, unica nel suo genere. La statunitense si è presentata in Giappone con l’obiettivo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Olimpiadi

Vanessa Ferrari si è qualificata alla Finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La ginnastica artistica ha centrato l'obiettivo addirittura col miglior punteggio: primo posto in eliminator ...Simone Biles si è qualificata a tutte le Finali delle Olimpiadi di Tokyo 2021: seconda con la squadra, prima nel concorso generale individuale (57.731), prima al volteggio (15.183 di media), seconda a ...