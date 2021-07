Benedetta Pilato squalificata nei 100 rana: «Ho fatto una gara orribile non so cosa mi è successo» (Di domenica 25 luglio 2021) L’azzurra, tra le favorite per una medaglia, eliminata per una gambata irregolare ma era andata molto piano e non sarebbe comunque entrata in semifinale. Bene invece l’altra azzurra Carraro, sempre nei 100 rana Leggi su corriere (Di domenica 25 luglio 2021) L’azzurra, tra le favorite per una medaglia, eliminata per una gambata irregolare ma era andata molto piano e non sarebbe comunque entrata in semifinale. Bene invece l’altra azzurra Carraro, sempre nei 100

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Pilato Nuoto: debutto olimpico flop per Benedetta Pilato Tutti l'aspettavano, tutti volevano vederla brillare e probabilmente è stato proprio il peso delle attese, unito all'emozione per il debutto olimpico, a giocare un brutto scherzo a Benedetta Pilato . Al Tokyo Aquatics Centre la baby campionessa di Taranto ha chiuso al quinto posto la sua batteria dei 100 rana, ma subito dopo è stata squalificata dai giudici che con l'aiuto del ...

Tokyo 2020 diretta, 2 bronzi per l'Italia: Giuffrida judo e Borghini ciclismo. Medagliere Subito finita l'avventura a Tokyo di Benedetta Pilato nei 100 rana . L'azzurra, che ha concluso la sua batteria al quinto posto, è stata squalificata dai giudici. La sedicenne tarantina, detentrice ...

Benedetta Pilato: “In gara senza tifosi? Io nuoto a Taranto di solito nel nulla” La Stampa Nuoto, perché è stata squalificata Benedetta Pilato. Una batosta difficile da metabolizzare Una batosta difficile da metabolizzare: Benedetta Pilato è uscita dalla vasca dell'Aquatics Centre di Tokyo (Giappone) delusa e amareggiata. Una brutta prestazione e addirittura la squalifica per gamb ...

Nuoto: debutto olimpico flop per Benedetta Pilato Tutti l'aspettavano, tutti volevano vederla brillare e probabilmente è stato proprio il peso delle attese, unito all'emozione per il debutto olimpico, a giocare un brutto scherzo a Benedetta Pilato. A ...

