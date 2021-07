Salvini archiviato: non ha commesso abusi usando voli di Stato (Di sabato 24 luglio 2021) – Il tribunale di Roma (collegio per i reati ministeriali) ha accolto le richieste della procura: archiviazione per Matteo Salvini. Da ministro dell’Interno, hanno stabilito i giudici, non ha commesso abusi volando con mezzi del Dipartimento di Pubblica Sicurezza o dei Vigili del Fuoco. Non solo: escono indenni anche i funzionari che avevano approvato le richieste del Viminale. Tutto in regola, nessuna ombra. Nel maggio 2019 ci fu una campagna mediatica molto aggressiva contro Salvini, accusato di utilizzare gli aerei della Polizia: ora, dopo la Procura, anche i giudici Marcella Trovato e Chiara Gallone e il presidente ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 luglio 2021) – Il tribunale di Roma (collegio per i reati ministeriali) ha accolto le richieste della procura: archiviazione per Matteo. Da ministro dell’Interno, hanno stabilito i giudici, non havolando con mezzi del Dipartimento di Pubblica Sicurezza o dei Vigili del Fuoco. Non solo: escono indenni anche i funzionari che avevano approvato le richieste del Viminale. Tutto in regola, nessuna ombra. Nel maggio 2019 ci fu una campagna mediatica molto aggressiva contro, accusato di utilizzare gli aerei della Polizia: ora, dopo la Procura, anche i giudici Marcella Trovato e Chiara Gallone e il presidente ...

