Juventus, UFFICIALE: conferenza stampa di Allegri, ecco data e ora

Juventus – Il giorno tanto atteso sta per arrivare. Dopo l'annuncio UFFICIALE del ritorno di Max Allegri alla Juventus, mancava solo una cosa. La conferenza stampa. Territorio preferito di Max che ha sempre fatto show in conferenza. L'attesa sta davvero per finire visto che la Juventus ha annunciato ufficialmente la data della presentazione del nuovo tecnico che ha preso il posto di Andrea Pirlo all'inizio di questa stagione.

