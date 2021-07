Giani: «No al pass per bar e ristoranti» Ma Nardella vuole regole più severe (Di giovedì 22 luglio 2021) Il sindaco di Firenze minaccia di firmare ordinanze restrittive. D’accordo Biffoni (Anci). Forza Italia: «Sarebbe un errore» Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 22 luglio 2021) Il sindaco di Firenze minaccia di firmare ordinanze restrittive. D’accordo Biffoni (Anci). Forza Italia: «Sarebbe un errore»

Advertising

corrierefirenze : #Greenpass, duello Nardella-Giani: «Per tutti, subito». «No, è estate...» - Frances21035655 : Green pass, Giani: 'Sono favorevole ma non per bar e ristoranti' - infoitinterno : Green pass per lavorare? Giani: 'Proposta prematura' - infoitinterno : Green Pass, Giani: 'Contrario all'uso in bar e ristoranti, sì per concerti e grandi eventi' - controradio : Green pass: Giani, favorevole per grandi eventi no per bar e ristoranti -