Covid, dal Green pass ai nuovi criteri per i colori delle Regioni: le proposte in Cdm (Di giovedì 22 luglio 2021) Il nuovo decreto atteso oggi in Consiglio dei ministri, ma alcuni nodi restano ancora da sciogliere. L'ipotesi di Palazzo Chigi è una soglia del 10% per le rianimazioni e del 15% per i reparti ordinari, oltre le quali si andrebbe in zona gialla. Dalla cabina di regia filtra che dal 5 agosto il Green pass con una dose di vaccino servirà per i ristoranti al chiuso. Le due dosi servirebbero per discoteche, treni, aerei e navi a lunga percorrenza. Si va verso proroga stato emergenza al 31 dicembre Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 luglio 2021) Il nuovo decreto atteso oggi in Consiglio dei ministri, ma alcuni nodi restano ancora da sciogliere. L'ipotesi di Palazzo Chigi è una soglia del 10% per le rianimazioni e del 15% per i reparti ordinari, oltre le quali si andrebbe in zona gialla. Dalla cabina di regia filtra che dal 5 agosto ilcon una dose di vaccino servirà per i ristoranti al chiuso. Le due dosi servirebbero per discoteche, treni, aerei e navi a lunga percorrenza. Si va verso proroga stato emergenza al 31 dicembre

