Finisce fuori strada con l'auto sulla provinciale di Faedis, ferito un 20enne (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Perde il controllo dell'auto e si ribalta, 20enne… Furgone centra 2 ragazzi in motorino a Rivignano,… Scivola nel Tagliamento durante ... Leggi su friulioggi (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Perde il controllo dell'e si ribalta,… Furgone centra 2 ragazzi in motorino a Rivignano,… Scivola nel Tagliamento durante ...

Advertising

Mark74824782 : RT @lei_e_marc: Vi auguriamo una buona serata! #martedìtette finisce. Schiaccia tanti like e tanti RT come mi schiaccio io le tettone???? L??… - cacio80 : RT @lei_e_marc: Vi auguriamo una buona serata! #martedìtette finisce. Schiaccia tanti like e tanti RT come mi schiaccio io le tettone???? L??… - Dan49344115 : RT @lei_e_marc: Vi auguriamo una buona serata! #martedìtette finisce. Schiaccia tanti like e tanti RT come mi schiaccio io le tettone???? L??… - denim_diego : RT @lei_e_marc: Vi auguriamo una buona serata! #martedìtette finisce. Schiaccia tanti like e tanti RT come mi schiaccio io le tettone???? L??… - PagesPromotion : RT @lei_e_marc: Vi auguriamo una buona serata! #martedìtette finisce. Schiaccia tanti like e tanti RT come mi schiaccio io le tettone???? L??… -