Advertising

flamanc24 : RT @SkyTG24: Max Pezzali in concerto a Bologna: scaletta e info - SkyTG24 : Max Pezzali in concerto a Bologna: scaletta e info - M2M883 : Se volete approfondire il mondo collezionistico degli 883 e Max Pezzali vi consigliamo di seguire su Instagram '883… - radiocalabriafm : MAX PEZZALI - TORNO SUBITO - news_rimini : Max Pezzali, il tour dell'estate dedicato agli anni '90. 'Le mie vacanze da bambino a Torre Pedrera' - Rimini - Spe… -

Ultime Notizie dalla rete : Max Pezzali

Sky Tg24

ci trascina questa sera in una nuova data del suo tour estivo " Max90 Live " che altro non è che un vero e proprio viaggio dalle tinte amarcord, con l'ex leader degli 883 che spera di far ...Arrivano Christian De Sica, Gigi D'Alessio,, Umberto Tozzi e il cabaret di Enrico Brignano. E al Jackstore Social Club, per i più giovani, il nuovo cantautorato italiano con Dente e Davide Shorty. Alcuni di questi nomi già giravano ...Taranto Capitale dei Festival: arrivano Christian De Sica, Gigi D’Alessio, Max Pezzali, Umberto Tozzi e il cabaret di Enrico Brignano. E al Jackstore Social Club, per i più giovani, ...Intanto lunedì si parte alla grande con il live di Max Pezzali (qui l'intervista) che ci riporta gioiosamente al clima frizzante degli anni '90. L'appuntameno è al Sequoie Music Park (alle Caserme ...