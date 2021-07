Violenza in carcere, detenuto prende a morsi agente (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiA distanza di qualche settimana dalla denuncia di una grave aggressione ad un poliziotto penitenziario in servizio nel penitenziario arianese ed a quella sventata della vice direttrice del carcere, il detenuto protagonista si è reso responsabile di un altro atto di Violenza nei confronti di un Sovrintendente del Corpo. Lo rende noto Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che ricostruisce il grave evento critico: “Il detenuto, alla notifica del rapporto disciplinare per la precedente aggressione, si è scagliato contro il Sovrintendente ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiA distanza di qualche settimana dalla denuncia di una grave aggressione ad un poliziotto penitenziario in servizio nel penitenziario arianese ed a quella sventata della vice direttrice del, ilprotagonista si è reso responsabile di un altro atto dinei confronti di un Sovrintendente del Corpo. Lo rende noto Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che ricostruisce il grave evento critico: “Il, alla notifica del rapporto disciplinare per la precedente aggressione, si è scagliato contro il Sovrintendente ...

