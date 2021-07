In provincia di Sondrio mancano due dirigenti scolastici (Di sabato 17 luglio 2021) Sono due, al momento, gli istituti della provincia di Sondrio privi di una 'guida', cioè di un dirigente scolastico. Dopo i trasferimenti in Valtellina e Valchiavenna, infatti, risultano ancora ... Leggi su sondriotoday (Di sabato 17 luglio 2021) Sono due, al momento, gli istituti delladiprivi di una 'guida', cioè di un dirigente scolastico. Dopo i trasferimenti in Valtellina e Valchiavenna, infatti, risultano ancora ...

Ultime Notizie dalla rete : provincia Sondrio In provincia di Sondrio mancano due dirigenti scolastici Sono due, al momento, gli istituti della provincia di Sondrio privi di una 'guida', cioè di un dirigente scolastico. Dopo i trasferimenti in Valtellina e Valchiavenna, infatti, risultano ancora vacanti le sedi dell'istituto comprensivo di ...

Presidi in provincia (mancano 2) Vi riporto di seguito l'elenco dei Dirigenti Scolastici che hanno ottenuto trasferimento in provincia di Sondrio GROSIO I. C. GROSIO GROSOTTO SONDALO PIAZZALE RINALDI, 1 SALA TENNA ANNA MARIA (proveniente da IC "ANZI" di Bormio) LIVIGNO I. C. LUIGI CREDARO LIVIGNO PLAZAL DALI SCKOLA ...

In provincia di Sondrio mancano due dirigenti scolastici

