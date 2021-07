Roma, Smalling sicuro: “Mourinho? Uomo giusto per vincere trofei” (Di venerdì 16 luglio 2021) L'ex Manchester United entusiasta: "Mi ha scelto come capitano in finale di Europa League e abbiamo vinto assieme" Leggi su mediagol (Di venerdì 16 luglio 2021) L'ex Manchester United entusiasta: "Mi ha scelto come capitano in finale di Europa League e abbiamo vinto assieme"

Advertising

gnomini : RT @SkySport: Smalling: 'Mourinho è perfetto per la Roma' #SkySport #Roma #Smalling #Mourinho - andreastoolbox : Smalling: 'Mourinho perfetto per la Roma' | Sky Sport - SkySport : Smalling: 'Mourinho è perfetto per la Roma' #SkySport #Roma #Smalling #Mourinho - sportli26181512 : Smalling: 'Mourinho è perfetto per la Roma': Il difensore inglese ha avuto Mourinho come allenatore anche nella pre… - romaforever_it : Smalling: 'Mourinho è l'allenatore perfetto per la Roma' -