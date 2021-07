L’Oms avverte sul Covid: “rischio alto di varianti più pericolose” (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Oms avverte sul fatto che la pandemia da Coronavirus ancora non è terminata e anzi parla del rischio alto di varianti più pericolose L’Organizzazione mondiale della sanità ha ribadito il concetto che la pandemia di Coronavirus non è terminata, anzi c’è il rischio che si registri l’insorgere di nuove varianti ancora più pericolose. L’esempio della Gran Bretagna, che fa registrare una impennata dei contagi non fa ben sperare. Dice L’Oms: “Non è affatto finita. La forte probabilità che emergano nuove e forse più ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 luglio 2021)sul fatto che la pandemia da Coronavirus ancora non è terminata e anzi parla deldipiùL’Organizzazione mondiale della sanità ha ribadito il concetto che la pandemia di Coronavirus non è terminata, anzi c’è ilche si registri l’insorgere di nuoveancora più. L’esempio della Gran Bretagna, che fa registrare una impennata dei contagi non fa ben sperare. Dice: “Non è affatto finita. La forte probabilità che emergano nuove e forse più ...

