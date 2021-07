È giusta la satira di Lercio sulla ThyssenKrupp e l’operaio che non si ustiona?

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 16 luglio 2021)fae chi fanon guarda in faccia nessuno. Ma questa volta un articolo dal titolo ” Si addormenta sotto il sole ma non sie lalo assume come operaio” ha creato diverse polemiche La battuta firmata da Sergio Marinelli è stata considerata troppo cruda per una parte di pubblico, che ha ritenuto non fosse corretto toccare un tema così sensibile: “Questo post è vergognoso. Non è, è stupidità. Sono morte 6 persone, hanno sofferto tantissimo, potete ascoltare gli audio strazianti delle vittime. Le loro famiglie hanno lottato per avere giustizia. ...