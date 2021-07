Youtuber risolve il problema del Joy-Con della Switch con un semplice rimedio | il video ha dell’incredibile

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 15 luglio 2021) Unoha pubblicato nelle scorse ore unin cui ha mostrato, con unespediente, comere l’annosa questione del drift del Joy-Con, il padconsole Nintendo. Nintendoe i suoi Joy-Con: risolto ildel driftUn filmato che sta facendo il girorete (lo trovate poco più in basso), in quanto l’utente in questione è riuscito are unmolto chiacchierato nella community Nintendo… tramite un...