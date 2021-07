Ddl Zan, cosa succede oggi (ma i numeri continuano a preoccupare) (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si è concluso con un voto sulle pregiudiziali il primo round al Senato sul Ddl Zan, oggi e domani il dibattito sulle sospensive e poi la data di martedì 20 luglio entro cui presentare gli emendamenti. Solo dopo comincerà la vera conta in aula che si concluderà con il voto. La giornata di ieri è stata preparatoria rispetto a quello che sarà il dibattito sul disegno di legge per combattere l’omotransfobia. La Russa dopo l’intervento di Grasso pare sorpreso. Le parole sono nel pieno stile Fratelli d’Italia, ma il tono è quello di chi ha appena visto l’ex magistrato cambiare il colore del volto per la rabbia. Il Presidente del Senato della precedente legislatura aveva appena ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si è concluso con un voto sulle pregiudiziali il primo round al Senato sul Ddl Zan,e domani il dibattito sulle sospensive e poi la data di martedì 20 luglio entro cui presentare gli emendamenti. Solo dopo comincerà la vera conta in aula che si concluderà con il voto. La giornata di ieri è stata preparatoria rispetto a quello che sarà il dibattito sul disegno di legge per combattere l’omotransfobia. La Russa dopo l’intervento di Grasso pare sorpreso. Le parole sono nel pieno stile Fratelli d’Italia, ma il tono è quello di chi ha appena visto l’ex magistrato cambiare il colore del volto per la rabbia. Il Presidente del Senato della precedente legislatura aveva appena ...

