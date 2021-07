“Accanimento senza fine”: gli eredi di Craxi costretti ad un risarcimento record (Di mercoledì 14 luglio 2021) In una recente dichiarazione riportata da Dagospia Stefania Craxi, figlia di Bettino Craxi, famoso leader del PSI, ha rivelato che “l’Accanimento e l’ingiustizia nei confronti di Bettino Craxi e della sua famiglia non sembrano avere fine“. Tutto questo nonostante tutte le vicende distorte di quel periodo e tutti i vari “falsi eroi” siano sotto gli occhi di tutti. Leggi anche -> Morto Angelo Del Boca, nel momento in cui (forse) c’è più bisogno di lui La dichiarazione di Stefania Craxi parte da una recente sentenza della Cassazione, che ha condannato i fratelli ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 luglio 2021) In una recente dichiarazione riportata da Dagospia Stefania, figlia di Bettino, famoso leader del PSI, ha rivelato che “l’e l’ingiustizia nei confronti di Bettinoe della sua famiglia non sembrano avere“. Tutto questo nonostante tutte le vicende distorte di quel periodo e tutti i vari “falsi eroi” siano sotto gli occhi di tutti. Leggi anche -> Morto Angelo Del Boca, nel momento in cui (forse) c’è più bisogno di lui La dichiarazione di Stefaniaparte da una recente sentenza della Cassazione, che ha condannato i fratelli ...

