Agricoltura, Scilla “10 mln per inserimento sociale aree più deboli” (Di martedì 13 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “Definita finalmente la procedura che ci consente di finanziare con 10 milioni di euro anche progetti nel campo dell’Agricoltura sociale. Investiamo nel settore primario per traghettarlo nel futuro e contribuiamo così allo sviluppo di attività imprenditoriali di crescita sostenibile dei territori, incentivando iniziative di riabilitazione psicofisica, inserimento sociale e lavorativo dei soggetti il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 13 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “Definita finalmente la procedura che ci consente di finanziare con 10 milioni di euro anche progetti nel campo dell’. Investiamo nel settore primario per traghettarlo nel futuro e contribuiamo così allo sviluppo di attività imprenditoriali di crescita sostenibile dei territori, incentivando iniziative di riabilitazione psicofisica,e lavorativo dei soggetti il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

marcodelucact60 : RT @Regione_Sicilia: #Agricoltura sociale, @ToniScilla: «Stanziati 10 milioni per inserimento di soggetti deboli» - - Regione_Sicilia : #Agricoltura sociale, @ToniScilla: «Stanziati 10 milioni per inserimento di soggetti deboli» - - RadioVoceVicina : Palermo, agricoltura sociale, Scilla: «10 milioni per inserimento sociale e lavorativo di soggetti e aree più debol… - RadioVoceVicina : Palermo, agricoltura sociale, Scilla: «10 milioni per inserimento sociale e lavorativo di soggetti e aree più debol… - Tele_Nicosia : Agricoltura, Scilla “10 mln per inserimento sociale aree più deboli” -