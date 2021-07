Covid e scuola | Sileri ai Prof | “Vaccinatevi | siete voi che rischiate di più”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 luglio 2021) Lezioni in presenza? ‘Realisticamente prevedo, ma non è un annuncio, una fase di transizione con Dad”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Piepaolo, ospite di ‘Che giorno è’ su Rai Radio 1. “Sono iessori che rischiano di più. Il virus tra la popolazione degli studenti circola, ma fa meno danni.” suggerisce ai docenti. Sulla riapertura delle scuole a settembre, “realisticamente vedo una fase di transizione con la Dad. Non è annuncio che sto facendo – ha precisato – ma sarà per precauzione. E’ molto difficile dirlo oggi perché dipende dalla percentuale di vaccinazioni: se arriviamo a 45 milioni di ...