Un incubo di 7 anni che doveva essere evitato Gianni Alemanno assolto | niente carcere e fine del calvario

(Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo 7di, l'ex sindaco di Roma, Gi, è statoin Cassazione dall'accusa di corruzione nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo. È stato invece stabilito un nuovo processo d'appello per l'accusa di traffico di influenze illecite. Il Pg di Cassazione Perla Lori aveva chiesto la conferma della condanna a seidi reclusione per. Il rappresentate dell'accusa aveva chiesto un nuovo processo di appello per quel che riguardava le pene accessorie e, in particolare, l'interdizione dai pubblici uffici: se la ...

" Finiscedurato 7", ha dichiarato dopo la lettura della sentenza. Ora per lui si apre un nuovo processo per traffico di influenze.L'ex sindaco di Roma: 'Finisce undurato' ROMA - La Cassazione ha assolto Gianni Alemanno dall'accusa di corruzione. Ha chiesto la restituzione degli atti in Procura per verificare il reato di traffico di influenze. Nella ...L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato assolto in Cassazione dall'accusa di corruzione nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo. E' stato disposto invece un nuovo processo d'a ...Questa ultima accusa riguarda lo sblocco dei pagamenti Eur Spa. Alemanno: "Finisce incubo durato sette anni" "Finisce un incubo durato sette anni, e che obiettivamente poteva essere evitato. Credo che ...