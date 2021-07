Raffaella Carrà | funerali in diretta su Rai 1 e Rete 4 Continuano gli omaggi | A Raccontare Comincia Tu ogni giovedì in prima serata su Rai 3

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 8 luglio 2021)Dopo il corteo a Roma e l’apertura della camera ardente in Campidoglio, i saluti aproseguiranno con i, in programma venerdì 9 luglio presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Saranno trasmessi intv da Rai 1, con uno speciale del Tg1 in onda dalle 12.00, e da4, con uno speciale del Tg4 a partire dalle 11.15., gliin tv di8 e venerdì 9 luglio Intanto, i palinsesti Raia cambiare in ...