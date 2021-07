Arcadegeddon | trailer del gioco esclusiva console PS5 | disponibile ora in Accesso Anticipato – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ecco ildello State of Play diPS5 giàin versione.. Allo State of Play di oggi, 8 luglio 2021, Sony PlayStation ha presentato al mondo nuovi giochi indie. Uno di questi è stato. Si tratta di un sparatutto multigiocatore che può essere giocato in solitaria o in modalità cooperativa a 4 giocatori. Èda oggi in formato. La versione completa arriverà nel ...

Advertising

misteruplay2016 : Arcadegeddon è un adrenalinico e colorato shooter disponibile già da oggi. Ecco il primo trailer -

Ultime Notizie dalla rete : Arcadegeddon trailer

Multiplayer.it

Ecco il trailer dello State of Play di Arcadegeddon, gioco esclusiva console PS5 già disponibile in versione Accesso Anticipato.. Allo State of Play di oggi, 8 luglio 2021, Sony PlayStation ha ...Ecco il trailer d'annuncio di Arcadegeddon, nuovo shooter in terza persona per PS5 in sviluppo presso Illfonic.