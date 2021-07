Lega, Bordoni: Comune Roma chiede tempo, ma strade invase da rifiuti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “rifiuti, Comune chiede una settimana in più per l’identificazione del sito definitivo, mentre le strade di Roma invase sotto gli oltre 30° dei primi di luglio da migliaia di tonnellate di spazzatura rappresentano l’emblema del fallimento del governatore Zingaretti e della Sindaca di Roma Virginia Raggi.” “Il fatto che il Comune chieda altro tempo per identificare il sito per la discarica a lungo termine chiarisce come la Raggi, sul tema rifiuti, non abbia fatto nulla per anni”. Così il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021)– “una settimana in più per l’identificazione del sito definitivo, mentre ledisotto gli oltre 30° dei primi di luglio da migliaia di tonnellate di spazzatura rappresentano l’emblema del fallimento del governatore Zingaretti e della Sindaca diVirginia Raggi.” “Il fatto che ilchieda altroper identificare il sito per la discarica a lungo termine chiarisce come la Raggi, sul tema, non abbia fatto nulla per anni”. Così il ...

