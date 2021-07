Meno oneri per una vera svolta digitale (Di martedì 6 luglio 2021) Come documentato da Luciano Capone sul Foglio del 2 luglio, la cancellazione del cashback di stato secondo lo stile Draghi, poche parole, niente riunioni di maggioranza, è un altro taglio con la linea economica grillina, assecondata dal Pd e anche dalla Lega. Il bonus e il superpremio a chi più usava carte e bancomat, senza troppo guardare ai micro-approvvigionamenti ai self service e altre furbizie, non erano concettualmente lontani dal reddito di cittadinanza o dai bonus a pioggia. Nel primo caso si era disincentivata la ricerca del lavoro. Nel secondo si è creato un mix micidiale tra divieto di licenziamento, cassa integrazione, reddito statale e lavoro nero. Il denominatore comune, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 luglio 2021) Come documentato da Luciano Capone sul Foglio del 2 luglio, la cancellazione del cashback di stato secondo lo stile Draghi, poche parole, niente riunioni di maggioranza, è un altro taglio con la linea economica grillina, assecondata dal Pd e anche dalla Lega. Il bonus e il superpremio a chi più usava carte e bancomat, senza troppo guardare ai micro-approvvigionamenti ai self service e altre furbizie, non erano concettualmente lontani dal reddito di cittadinanza o dai bonus a pioggia. Nel primo caso si era disincentivata la ricerca del lavoro. Nel secondo si è creato un mix micidiale tra divieto di licenziamento, cassa integrazione, reddito statale e lavoro nero. Il denominatore comune, ...

Advertising

AigetEnergia : ...conferma ancora una volta l'urgenza di arrivare a soluzione definitiva e coerente per l'enorme peso degli oneri,… - alberto62x : RT @g_effe: @Gianmar26145917 Le opinioni di Mughini contano meno di un due di spade a briscola. Panificio, notaio, avvocato, ecc. Non hanno… - AigetEnergia : ...e coerente per l'enorme peso degli oneri, più o meno impropri, che nel corso degli anni sono stati progressivame… - angheran70 : @massimopoli @sole24ore Più della metà dell'importo in bolletta sono oneri di sistema dovuti al finanziamento delle… - Gianmar26145917 : RT @g_effe: @Gianmar26145917 Le opinioni di Mughini contano meno di un due di spade a briscola. Panificio, notaio, avvocato, ecc. Non hanno… -