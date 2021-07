Balenciaga | addio ai social?

(Di venerdì 2 luglio 2021) Anche, proprio come aveva fatto Bottega Veneta, in queste ore ha cancellato tutti i post dal suo profilo Instagram. Come mai la maison del gruppo Kering ha fatto questa mossa? Che cosa dobbiamo aspettarci? Ieri il profilo Instagram diha subìto un blackout. Tutti i post presenti sull’account, infatti, sono improvvisamente scomparsi. La scelta dell’azienda ha riportato subito alla mente la mossa che, qualche tempo fa Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Balenciaga addio

SoloDonna

... disegnata dal rapper per(okay, lo ammettiamo questa potrebbe essere solo una ... si frequentano nel 2015, nel 2017 nasce Lea e a giugno 2019 comunicano il loro) sembrerebbe non ...La rinuncia alla pelliccia naturale è condivisa con altre aziende come Gucci, Giorgio Armani, Versace e Prada , una lunga lista nella quale di recente sono entrati Alexander McQueen e, ...Anche Balenciaga, proprio come aveva fatto Bottega Veneta, in queste ore ha cancellato tutti i post dal suo profilo Instagram. Come mai la maison del ...