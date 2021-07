Primavalle, incendio in un appartamento: salvato un 13enne (Di giovedì 1 luglio 2021) Attimi di paura a Primavalle, dove questa mattina, intorno alle 10 e 30, un incendio è divampato in un appartamento di via dei Monti di Primavalle. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che, entrati nell’appartamento dalla porta principale, hanno messo in salvo un ragazzo di 13 anni rimasto leggermente intossicato. Il giovane è stato assistito dal personale sanitario arrivato sul posto, mentre i vigili del fuoco hanno domato l’incendio che si era spinto in diverse stanze della casa. L’incendio ha coinvolto un solo appartamento, gli altri della zona ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) Attimi di paura a, dove questa mattina, intorno alle 10 e 30, unè divampato in undi via dei Monti di. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che, entrati nell’dalla porta principale, hanno messo in salvo un ragazzo di 13 anni rimasto leggermente intossicato. Il giovane è stato assistito dal personale sanitario arrivato sul posto, mentre i vigili del fuoco hanno domato l’che si era spinto in diverse stanze della casa. L’ha coinvolto un solo, gli altri della zona ...

