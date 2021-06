Con GrandVision a Essilux in fumo il 5% dei ricavi Ko in borsa post-aumento

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Safilo affonda a Piazza Affari dopo l'annuncio del prossimodi capitale da 135 milioni finalizzato al rimborso dello shareholder loan e a cogliere nuove opportunità di crescita anche via M&A. Hal sottoscriverà la propria quota dell'(50%) più l'eventuale inoptato e l'sarà deliberato dall'assemblea il 30 luglio ed eseguito entro il secondo semestre 2021. Strategicamente, commentano gli esperti di Equita Sim, il gruppo si rafforza patrimonialmente e può proseguire con maggiore flessibilità Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Safilo, con GrandVision a Essilux 5% dei ricavi in fumo. Borsa ko post-aumento - paolopoliti1 : Il proprietario di Ray-Ban va avanti con un affare GrandVision da $ 8,7 miliardi - CorriereAlpi : [NORDESTECONOMIA] Lo afferma un comunicato del gruppo italo francese, che annuncia 'la propria decisione di procede… - ansa_economia : Borsa: Europa migliora con futures Usa, Milano -0,17%. Pesanti Banco e Bper. Tonfo GrandVision ad Amsterdam #ANSA - fisco24_info : Borsa: Europa migliora con futures Usa, Milano -0,17%: Pesanti Banco e Bper. Tonfo GrandVision ad Amsterdam -

Ultime Notizie dalla rete : Con GrandVision

... 7,2 MILIARDI Si è chiusa dopo due anni l'operazione di acquisto diad opera di ... L'operazione avverrà attraverso la formula del reverse accelerated book - building,Equita in cabina di ...... 7,2 MILIARDI Si è chiusa dopo due anni l'operazione di acquisto diad opera di ... L'operazione avverrà attraverso la formula del reverse accelerated book - building,Equita in cabina di ...Dopo due anni si chiude l’operazione EssilorLuxottica-GrandVision. Il Cda del gruppo italo-francese ha approvato il completamento dell’acquisizione del 76,72% di GrandVision detenuto da Hal holding il ...Di Alessandro Albano . Investing.com - Safilo (MI: SFLG) crolla in Borsa questo mercoledì dopo l'aucap da 135 milioni approvato dal cda e che verrà completato nel secondo semest ...