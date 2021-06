Come i programmi in tv sulla natura migliorano il tuo umore (Di mercoledì 30 giugno 2021) In passato numerosi studi hanno dimostrato che il contatto con la natura può migliorare il benessere psicofisico delle persone. Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’ Università di Exeter questi effetti benefici possono riguardare anche coloro, che ad esempio per diverse ragioni non sono in grado di fare una passeggiata nei boschi o all’aria aperta, che la natura la guardano attraverso uno schermo televisivo o di un pc. Gli effetti psicofisici del contatto “virtuale” con la natura Secondo i ricercatori dell’Università di Exeter, stare a contatto con la natura, seppur in modo “virtuale”, riduce le emozioni ... Leggi su dilei (Di mercoledì 30 giugno 2021) In passato numerosi studi hanno dimostrato che il contatto con lapuò migliorare il benessere psicofisico delle persone. Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’ Università di Exeter questi effetti benefici possono riguardare anche coloro, che ad esempio per diverse ragioni non sono in grado di fare una passeggiata nei boschi o all’aria aperta, che lala guardano attraverso uno schermo televisivo o di un pc. Gli effetti psicofisici del contatto “virtuale” con laSecondo i ricercatori dell’Università di Exeter, stare a contatto con la, seppur in modo “virtuale”, riduce le emozioni ...

Advertising

berlusconi : Congratulazioni a @lesRepublicains, colleghi e amici del Ppe, per lo straordinario risultato. I cittadini in Franci… - 1AStarIsBorn : Con quattro programmi come concorrenza direi che va benissimo così ???? - saturnomazzafe2 : @Francyloverossi Oggi che programmi hai..? Ieri come è andato il triangolo..., ti sei divertita..? ?????????????? - giacomo_81 : @bravimabasta Se si vedeva conte come punto di riferimento della sx, allora è normale che la dx vada avanti. A noi… - Anormalissimo : @BelpietroTweet Il cane abbaia spesso per paura. In ogni caso, io non mi preoccuperei di segnalare eventuali punti… -