Rugbista Mbandà | ‘inginocchiarsi contro razzismo? Deve essere libera scelta’

(Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. – (Adnkronos) – “Penso che strumentalizzare un pensiero libero sia il modo migliore per ottenere il risultato opposto rispetto al messaggio che si vuole far passare. Il mio pensiero riguardo a tutto il dibattito che si è creato attorno ai giocatori di calcio ed il gesto di inginocchiarsi è molto semplice: ogni persona ha il diritto di esprimersi come meglio crede, sempre nel rispetto delle altre persone. Imporre a qualcuno di inginocchiarsi per sostenere un’iniziativa è deleterio, come lo è imporre di non farlo”. Così all’Adnkronos ildella Nazionale italiana e Cavaliere della Repubblica Maxime Mbanda parlando della scelta di inginocchiarsi ...