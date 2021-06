Irlanda | bimba di 4 anni scompare nel nulla L’ultimo avvistamento in un parco giochi

(Di martedì 29 giugno 2021) Un appello urgente della polizia è stato diramato dopo che una bambina di quattroè scomparsa a Derry, nell’del Nord. Scarlet Duddy è stata vista per l’ultima volta poco prima di mezzogiorno di oggi, lunedì 28 giugno, lasciare un centroper bambini nell’area di Springtown Road della città. Scarlet ha gli occhi color nocciola e i capelli castano chiaro che erano legati con un fiocco rosa e ha perso i due incisivi, riporta Belfast Live. L’ispettore Swanson ha dichiarato: “Spero che Scarlet sia al sicuro e stia bene. Riteniamo che possa essere in compagnia di un parente e che potrebbe essere ancora in ...

Una bimba di appena 4 anni è scomparsa all'uscita del parco giochi. Il fatto è accaduto in Irlanda del Nord, dove tutti stanno cercando Scarlett Duddy. Una scomparsa che ha terrorizzato l'intero Paese. È stata avvistata l'ultima volta in un parco giochi di Derry nel Regno Unito la piccola Scarlet Duddy, la bambina di soli 4 anni di cui non si ... Una bambina di 4 anni è scomparsa all'uscita del parco giochi. Il fatto è accaduto in Irlanda del Nord, dove tutti stanno cercando Scarlett Duddy.