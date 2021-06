Trovato morto in cantina con un coltello conficcato in un occhio: mistero a Torino (Di lunedì 28 giugno 2021) È stato riTrovato in cantina con un coltello conficcato in un occhio, riverso supino al centro della stanza: Enrico Pellegrini, 52enne disoccupato, è morto nel centro di Torino, in un elegante condominio di via Principi d’Acaja. Il fratello della vittima, Carlo Pellegrini, 48 anni, è stato rintracciato nella notte a Rovereto, in Trentino. Dopo un lungo interrogatorio in caserma, è stato fermato per omicidio. I carabinieri si erano messi sulle sue tracce dopo aver Trovato il cadavere nella cantina del condominio in cui vivevano entrambi da ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) È stato riincon unin un, riverso supino al centro della stanza: Enrico Pellegrini, 52enne disoccupato, ènel centro di, in un elegante condominio di via Principi d’Acaja. Il fratello della vittima, Carlo Pellegrini, 48 anni, è stato rintracciato nella notte a Rovereto, in Trentino. Dopo un lungo interrogatorio in caserma, è stato fermato per omicidio. I carabinieri si erano messi sulle sue tracce dopo averil cadavere nelladel condominio in cui vivevano entrambi da ...

