Green Pass, possibile validità solo dopo 2 dosi con la variante Delta (Di lunedì 28 giugno 2021) La variante Delta preoccupa. Mentre tutte le Regioni e Province autonome d'Italia entrano finalmente in Zona bianca e cade l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, alcuni Stati stanno già muovendo le prime mosse per arginare la diffusione della nuova variante del virus. Israele ad esempio ha ripristinato l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso, rimosso precedentemente dopo aver raggiunto una buona copertura vaccinale della popolazione. In Italia, in base a cosa succederà nelle prossime settimane, potrebbe essere rimodulato il Green Pass. È stato il Sottosegretario di Stato ...

