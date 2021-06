Occhio, vogliono rinchiuderci ancora (Di domenica 27 giugno 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali, vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per la festa del nostro sito sul sito www.laripartenza.it. Vi aspetto a Bari! 03:10 Aspettando lunedì, per capire come finisce la telenovela Conte-Grillo. Il Fatto dice che l’avvocato del popolo rimane fermo sul no e il vedovo Travaglio ci racconta che i sondaggi dei grillini sono trionfali. Ammazza! 06:30 Belpietro avverte Conte: attento perché rischi di finire come Monti. 07:30 La Nazionale elimina Letta dice Libero. 08:53 Fermi tutti: pensavate di andare in vacanza sereni? Arriva la variante Delta. 11:15 Parola ai commensali. 11:48 Intervista al numero uno di Intesa, Carlo Messina, che spiega il rischio di 183 ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 27 giugno 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali, vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per la festa del nostro sito sul sito www.laripartenza.it. Vi aspetto a Bari! 03:10 Aspettando lunedì, per capire come finisce la telenovela Conte-Grillo. Il Fatto dice che l’avvocato del popolo rimane fermo sul no e il vedovo Travaglio ci racconta che i sondaggi dei grillini sono trionfali. Ammazza! 06:30 Belpietro avverte Conte: attento perché rischi di finire come Monti. 07:30 La Nazionale elimina Letta dice Libero. 08:53 Fermi tutti: pensavate di andare in vacanza sereni? Arriva la variante Delta. 11:15 Parola ai commensali. 11:48 Intervista al numero uno di Intesa, Carlo Messina, che spiega il rischio di 183 ...

